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मेरठ मर्डर मिस्ट्री: ‘दामिनी मुझे मरवा सकती है, उसके साथ रहना मजबूरी है’ – मौत से पहले अतुल ने मां से बयां किया था दर्द

Meerut Crime News: अतुल की मौत के बाद से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जिसे इस बात का सबसे ज्यादा मलाल है कि बेटे ने अपनी जान का खतरा पहले ही बता दिया था, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकीं।
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मेरठ

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Shaitan Prajapat

Jul 18, 2026

Meerut Snake Murder Atul Case

पत्नी दामिनी के साथ अतुल कुमार पंवार की फाइल फोटो

Snake Murder Mystery: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सामने आए सनसनीखेज 'स्नेक मर्डर केस' (सांप से कटवाकर हत्या) में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड ने न सिर्फ पुलिस को हैरान कर दिया है, बल्कि मानवीय रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में मृतक अतुल के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और परिजनों के बयानों से जो बातें सामने आई हैं, उसने इस पूरी साजिश को उजागर कर दिया है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अतुल ने अपनी मां के सामने अपनी जान का खतरा जताया था और मुख्य आरोपी दामिनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था।

मां के सामने रोया था अतुल, कहा था- दामिनी जान ले लेगी

मृतक अतुल अपनी पत्नी दामिनी के इरादों से भली-भांति वाकिफ हो चुका था। उसे इस बात का अहसास हो गया था कि उसकी जान को गंभीर खतरा है। मौत से कुछ समय पहले अतुल ने अपनी मां से बेहद भावुक और डरी हुई आवाज में कहा था, मां, दामिनी मुझे किसी भी दिन मरवा सकती है। वह बहुत खतरनाक है।

दामिनी का साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अतुल

जब मां ने घबराकर उससे दामिनी को छोड़ने और अलग होने के लिए कहा, तो अतुल ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा था, उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है। पुलिस अब इस बात की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि आखिर वह कौन सी 'मजबूरी' थी, जिसके कारण अतुल अपनी जान का खतरा होने के बावजूद दामिनी का साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था या कोई और बड़ा पारिवारिक या वित्तीय दबाव था, इसकी जांच जारी है।

सांप से कटवाकर हत्या की खौफनाक साजिश

इस मर्डर केस की पटकथा किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। आरोपी दामिनी ने अतुल को रास्ते से हटाने के लिए एक बेहद शातिर और खौफनाक तरीका चुना, ताकि यह एक सामान्य या प्राकृतिक मौत (सांप के काटने से मौत) लगे और पुलिस को भनक तक न लगे।

इसके लिए दामिनी ने एक सपेरे से संपर्क किया और उसे मोटी रकम देकर एक बेहद जहरीला सांप मंगवाया। साजिश के तहत, जब अतुल सो रहा था, तब उस जहरीले सांप से अतुल को कटवाया गया। जहर शरीर में फैलने के कारण अतुल की तड़प-तड़प कर मौत हो गई। शुरुआती तौर पर इसे सर्पदंश का एक सामान्य मामला दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अतुल के परिवार के संदेह और पुलिस की वैज्ञानिक जांच ने इस पूरी मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया।

कॉल डिटेल्स और चैट्स खोल रहे हैं राज

पुलिस ने जब दामिनी और उसके करीबियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर (Call Detail Record) खंगाली, तो चौंकाने वाले इनपुट मिले। घटना वाले दिन और उससे पहले, दामिनी लगातार सपेरे और कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में थी। इतना ही नहीं, अतुल की मां के इस हालिया बयान ने अदालत और पुलिस के सामने दामिनी के खिलाफ 'मोटेव' (हत्या की वजह) को और मजबूत कर दिया है। पुलिस को संदेह है कि इस पूरी साजिश में दामिनी के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने उसे यह आइडिया दिया और संसाधन जुटाने में मदद की।

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Updated on:

18 Jul 2026 07:38 pm

Published on:

18 Jul 2026 07:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ मर्डर मिस्ट्री: ‘दामिनी मुझे मरवा सकती है, उसके साथ रहना मजबूरी है’ – मौत से पहले अतुल ने मां से बयां किया था दर्द

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