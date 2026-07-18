मेरठ मर्डर मिस्ट्री: ‘दामिनी मुझे मरवा सकती है, उसके साथ रहना मजबूरी है’ – मौत से पहले अतुल ने मां से बयां किया था दर्द

Snake Murder Mystery: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सामने आए सनसनीखेज 'स्नेक मर्डर केस' (सांप से कटवाकर हत्या) में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड ने न सिर्फ पुलिस को हैरान कर दिया है, बल्कि मानवीय रिश्तों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में मृतक अतुल के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और परिजनों के बयानों से जो बातें सामने आई हैं, उसने इस पूरी साजिश को उजागर कर दिया है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अतुल ने अपनी मां के सामने अपनी जान का खतरा जताया था और मुख्य आरोपी दामिनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था।