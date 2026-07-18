Meerut News: मेरठ में पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश? सांप से कटवाकर कराई पति की हत्या

पुलिस की जांच में पता चला कि अतुल के स्कूल में बस चालक के रूप में काम करने वाले तुषार और दामिनी के बीच कथित प्रेम संबंध थे। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर अतुल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जांच के अनुसार, पहले अतुल को कथित तौर पर खाने में नींद की गोलियां दी गईं। जब वह गहरी नींद में चले गए, तब तुषार ने अपने दो सपेरे दोस्तों को बुलाया और सांप से अतुल के हाथ और पैर पर कटवाया। इसके बाद सांप को कमरे में ही छोड़ दिया गया, ताकि मौत को हादसा साबित किया जा सके।