मेरठ में पिता ने 3 साल के बेटे को मार डाला, फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर कर ली आत्महत्या

काजल के पिता हरी किशन द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कपिल ने अपने तीन साल के बेटे को किसी बहाने से अपने साथ ले लिया और घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया। जब परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली, तो वे तत्काल बच्चे को नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति काबू से बाहर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।