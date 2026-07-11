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मेरठ में पिता ने 3 साल के बेटे को मार डाला, फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर कर ली आत्महत्या

Meerut Suicide Case: मेरठ में पिता ने 3 साल के मासूम बेटे को जहर देकर मार डाला और फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पढ़ें पूरी खबर।
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मेरठ

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Aman Pandey

Jul 11, 2026

murder in meerut

सांकेतिक इमेज- पत्रिका

मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद वारदात सामने आई है, जिसमें एक पिता ने अपने ही तीन वर्षीय बेटे को जहर देकर उसकी जान ले ली और बाद में स्वयं भी जहरीला पदार्थ निगल कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस घटना ने आसपास के इलाके को स्तब्ध कर दिया है और दोनों परिवारों में मातम छा गया है।

जानकारी के मुताबिक, परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के रेहदरा किला गांव निवासी कपिल का विवाह गोविंदपुर शकरपुर गांव की रहने वाली काजल से हुआ था। बताया जा रहा है कि विवाह के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी पारिवारिक विवाद के बीच शुक्रवार शाम कपिल अचानक अपनी ससुराल गोविंदपुर पहुंच गया।

काजल के पिता हरी किशन द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, कपिल ने अपने तीन साल के बेटे को किसी बहाने से अपने साथ ले लिया और घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया। जब परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली, तो वे तत्काल बच्चे को नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक स्थिति काबू से बाहर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद कपिल ने भी वही जहरीला पदार्थ खुद खा लिया। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान देर रात उसकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह कुछ ही घंटों के भीतर पिता-पुत्र दोनों की जान चली गई।

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। किठौर थाना प्रभारी सुबोध कुमार सक्सेना ने बताया कि मृतक बच्चे के नाना हरी किशन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।

फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आने के बाद ही घटना की असली वजह और उससे जुड़े तथ्य स्पष्ट हो पाएंगे। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में गहरा दुख और चिंता का माहौल है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

11 Jul 2026 09:19 am

Published on:

11 Jul 2026 09:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ में पिता ने 3 साल के बेटे को मार डाला, फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खाकर कर ली आत्महत्या

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