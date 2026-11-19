अमन पांडेय एक मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में करीब 10 वर्षों का व्यापक अनुभव है। अपने करियर के दौरान इन्होंने दैनिक जागरण, हिंदुस्तान (HT) और दैनिक भास्कर जैसे देश के प्रमुख व प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न संपादकीय पदों पर कार्य किया है। वर्ष 2023 में वे राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) से जुड़े थे और 2024 से पत्रिका समूह की यूपी डिजिटल डेस्क में UP Team Lead (Chief Sub Editor) के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान में वे न्यूजरूम संचालन, कंटेंट प्लानिंग, ब्रेकिंग न्यूज प्रबंधन और ऑडियंस ग्रोथ जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, कानून-व्यवस्था, न्यायालय, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, चुनावों, सार्वजनिक नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर डिजिटल कवरेज करते हैं। इसके साथ ही वे राष्ट्रीय महत्व की बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। डिजिटल न्यूजरूम मैनेजमेंट, कंटेंट एडिटिंग, ब्रेकिंग न्यूज ऑपरेशन्स और डेटा-आधारित रिपोर्टिंग में उन्हें विशेष महारत हासिल है। अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया में वे निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने के लिए बहु-स्रोत सत्यापन (Multi-Source Verification), आधिकारिक दस्तावेजों के गहन विश्लेषण, सरकारी ब्रीफिंग और फील्ड रिपोर्टिंग के प्रभावी समन्वय का उपयोग करते हैं। एजुकेशन की बात करें, तो अमन ने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से 'पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक' (BJMC) किया है। इसके पश्चात उन्होंने उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (प्रयागराज) से 'मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन' (MJMC) की डिग्री हासिल की। पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अमन निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता में गहरा विश्वास रखते हैं। वे संगठन की संपादकीय नीतियों और पेशेवर मानकों का सख्ती से पालन करते हैं। खबरों के प्रकाशन से पहले बहु-स्रोत सत्यापन और आधिकारिक पुष्टि सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक कार्यशैली है। वे संतुलित रिपोर्टिंग (Balanced Reporting), गोपनीय स्रोतों के संरक्षण, संवेदनशील मामलों में जिम्मेदार पत्रकारिता और किसी भी प्रकार की अफवाहों या अपुष्ट दावों से दूर रहने के सिद्धांतों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। Contact: aman.pandey@in.patrika.com Social Media Profile Twitter (X): https://x.com/amanpandey89344