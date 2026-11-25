उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान की सक्रियता को समाजवादी पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, कैराना और नगीना समेत पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीतिक सक्रियता के बीच आजम खान के बयान को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सियासी प्रभाव बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।