सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान (Photo ANI)
UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनकी सक्रियता अखिलेश यादव के लिए कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आजम खान ने भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी एकता और कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे की वकालत की है। राजनीतिक आकलन के मुताबिक, पश्चिमी यूपी की 25 से 30 सीटों पर उनका प्रभाव हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि उनकी वापसी से सपा को कितना फायदा मिलेगा और ओवैसी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?
आजम खान का राजनीतिक प्रभाव सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और बरेली मंडल की करीब 25 से 30 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। वह 10 बार रामपुर सदर से विधायक चुने जा चुके हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उनका पुराना नेटवर्क है। ऐसे में उम्मीदवारों के चयन और संगठन को मजबूत करने में उनकी सलाह सपा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
2022 के चुनाव में रामपुर की 5 में से 3, मुरादाबाद की 6 में से 5, संभल की 4 में से 3 और बिजनौर की 8 में से 4 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि, इन जीतों का पूरा श्रेय आजम खान को देना सही नहीं होगा। स्थानीय उम्मीदवारों और दूसरे राजनीतिक समीकरणों का भी असर रहा था।
|चुनाव वर्ष
|भाजपा
|सपा
|आरएलडी
|बसपा
|कांग्रेस
|2012
|20
|58
|9
|39
|8
|2017
|109
|21
|1
|3
|2
|2022
|93
|35
|8
|0
|0
जेल से बाहर आने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर परोक्ष निशाना साधा था। उन्होंने कहा, 'हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती, बल्कि यहां पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है'।
दरअसल, ओवैसी मुस्लिम राजनीति में नेतृत्व और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वहीं, सपा को पश्चिमी यूपी में अपने पारंपरिक मुस्लिम मतदाताओं को जोड़े रखने की चुनौती है। ऐसे में आजम खान की वापसी से मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी के प्रभाव को रोकने की कोशिश हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सक्रियता भी इस मुकाबले को अहम बनाती है।
|पार्टी / गठबंधन
|वोट प्रतिशत
|सपा गठबंधन
|79%
|भाजपा गठबंधन
|8%
|बसपा
|6%
|कांग्रेस
|3%
पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 26 प्रतिशत, दलित 25 प्रतिशत और जाट 17 प्रतिशत बताए जाते हैं। इसके अलावा राजपूत 8 प्रतिशत और गुर्जर 4 प्रतिशत हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, मुस्लिम मतदाताओं में सपा गठबंधन को 79 प्रतिशत, भाजपा गठबंधन को 8 प्रतिशत, बसपा को 6 प्रतिशत और कांग्रेस को 3 प्रतिशत वोट मिले थे। मुस्लिम बहुल 75 सीटों में भाजपा ने 38, सपा ने 30, कांग्रेस ने 6 और बसपा ने एक सीट जीती थी।
आजम खान की सक्रियता से सपा के मुस्लिम-यादव यानी MY समीकरण को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वह पार्टी को अनुभवी प्रचारक दे सकते हैं। साथ ही पुराने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने और आजम परिवार तथा सपा नेतृत्व के बीच कथित मतभेदों की खबरों को खत्म करने में भी उनकी भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि, उनकी वापसी से पार्टी को कितनी सीटों पर फायदा होगा, यह चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि आजम खान 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए कितने प्रभावी साबित होते हैं।
|पार्टी
|जीती गई सीटें
|भाजपा
|38
|सपा
|30
|कांग्रेस
|6
|बसपा
|1
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश