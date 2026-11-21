UP Election 2027: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनकी सक्रियता अखिलेश यादव के लिए कई मायनों में अहम मानी जा रही है। आजम खान ने भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी एकता और कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीट बंटवारे की वकालत की है। राजनीतिक आकलन के मुताबिक, पश्चिमी यूपी की 25 से 30 सीटों पर उनका प्रभाव हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि उनकी वापसी से सपा को कितना फायदा मिलेगा और ओवैसी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?