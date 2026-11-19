Azam Khan Jail: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की सियासी जिंदगी पिछले सात साल से कानूनी मुश्किलों में घिरी हुई है। साल 2019 से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब 106 मामलों तक पहुंच चुका है। इस दौरान उन्हें चार बार जेल जाना पड़ा। कई मामलों में अदालत ने सजा सुनाई तो कई में आरोप साबित नहीं होने पर राहत भी मिली। करीब 18 दिन बाद जेल से बाहर आए आजम खां ने बुधवार देर रात रामपुर पहुंचकर अपने तेवर भी दिखाए। उन्होंने कहा, 'अब चुनाव नहीं इंकलाब होगा। अब बदलाव नहीं सैलाब आएगा।' आइए जानते हैं उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों, सजाओं और जेल जाने की पूरी कहानी।