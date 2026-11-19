जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर आजम खान का पलटवार, (फोटो IANS)
Azam Khan Jail: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां की सियासी जिंदगी पिछले सात साल से कानूनी मुश्किलों में घिरी हुई है। साल 2019 से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब 106 मामलों तक पहुंच चुका है। इस दौरान उन्हें चार बार जेल जाना पड़ा। कई मामलों में अदालत ने सजा सुनाई तो कई में आरोप साबित नहीं होने पर राहत भी मिली। करीब 18 दिन बाद जेल से बाहर आए आजम खां ने बुधवार देर रात रामपुर पहुंचकर अपने तेवर भी दिखाए। उन्होंने कहा, 'अब चुनाव नहीं इंकलाब होगा। अब बदलाव नहीं सैलाब आएगा।' आइए जानते हैं उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों, सजाओं और जेल जाने की पूरी कहानी।
आजम खां के खिलाफ साल 2019 में मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए थे। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए। अब तक कुल 106 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और अदालतों में सुनवाई चल रही है।
13 अक्टूबर 2026 को ईडी ने भी अजीमनगर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभी आजम खां का कस्टडी रिमांड नहीं बना है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अब तक 16 पर फैसला आ चुका है। इनमें आठ मामलों में उन्हें राहत मिली, जबकि आठ में सजा सुनाई गई।
13 फरवरी 2023 को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट में हाईवे जाम करने के मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके चलते अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी। रामपुर में 27 अक्टूबर 2022 को मिलक कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में आजम को तीन साल की सजा हुई थी। हालांकि, बाद में सेशन कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया।
इसके अलावा 15 जुलाई 2023 को शहजादनगर थाने में दर्ज दूसरे भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले में उनकी अपील सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है।
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खां, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डॉ. तजीन फातिमा तथा बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद सुनाई गई थी। हालांकि, इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है।
वहीं, 23 दिसंबर 2023 को पड़ोसी से मारपीट के मामले में अदालत ने आजम खां, उनके भाई सेवानिवृत्त इंजीनियर शरीफ खां, बेटे अब्दुल्ला और भतीजे बिलाल को बरी कर दिया था। अदालत ने माना था कि आरोप साबित नहीं हुए।
डूंगरपुर प्रकरण में आजम खां को अलग-अलग मामलों में सजा और राहत दोनों मिली। 31 जनवरी 2024 को एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके बाद 18 मार्च 2024 को दूसरे मामले में सात साल की सजा सुनाई गई।
21 मार्च 2024 को तीसरे मामले में आजम समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। वहीं, 30 मई 2024 को इसी प्रकरण के एक अन्य मामले में उन्हें 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई। 31 जुलाई 2024 को एक और मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया।
11 नवंबर 2025 को भड़काऊ भाषण और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मुकदमा तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया था। इसी दिन सेना को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में भी उन्हें राहत मिली।
17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में आजम और अब्दुल्ला को सजा सुनाई गई। 28 नवंबर को पूर्व सांसद अमर सिंह की बेटियों पर टिप्पणी करने के मामले में आरोप साबित नहीं होने पर आजम दोषमुक्त हो गए। 18 दिसंबर 2025 को एक अन्य भड़काऊ भाषण मामले में भी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।
इसके बाद 16 मई 2026 को जिलाधिकारी को 'तनखइया' कहने के मामले में आजम खां को दो साल की सजा सुनाई गई। डूंगरपुर प्रकरण के एक अन्य मामले में अभी बचाव पक्ष की गवाही चल रही है।
अलग-अलग मामलों में आजम खां को सात साल के दौरान चार बार जेल जाना पड़ा। पहली बार वह करीब 27 महीने, दूसरी बार 23 महीने और तीसरी बार 11 महीने 14 दिन जेल में रहे। इसके बाद दो पैन कार्ड मामले में सजा मिलने पर 17 नवंबर 2025 को उन्हें चौथी बार जेल भेजा गया।
31 अक्टूबर को हाईकोर्ट के आदेश पर आजम और अब्दुल्ला जिला जेल से बाहर आए थे। आजम शाम 6:57 बजे जेल से निकले, लेकिन महज 20 मिनट बाद यानी 7:17 बजे ईडी ने उन्हें एक दूसरे मामले में हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया।
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