समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। उनकी पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. तजीन फातमा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और यकीन था कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा।