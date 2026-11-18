Tazeen Fatma on Azam Khan Supreme Court Relief: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी पत्नी और पूर्व विधायक तजीन फातिमा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तजीन फातिमा ने न्यायपालिका और वकीलों का आभार जताते हुए कहा है कि, उन्हें शुरू से ही ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था। इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने के सवाल पर भी तजीन फातिमा ने अपनी राय रखी।