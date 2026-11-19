मोहसिना बानो राजस्थान के जयपुर शहर से हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी शुरुआत की और वर्तमान में राजस्थान पत्रिका के एजुकेशन/उत्तर प्रदेश डिजिटल डेस्क पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने डिजिटल डेस्क के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी अनुभव हासिल किया है। मोहसिना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, सरकारी योजनाओं, समाज और जनहित से जुड़े मुद्दे कवर करती हैं। इसके अलावा वे एग्जाम अपडेट्स के साथ ही छात्रों और युवाओं के लिए उपयोगी जानकारियां भी कवर करती हैं। पत्रकारिता के दौरान मोहसिना ने शिक्षा, राजनीति, प्रशासन और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कई अहम खबरों पर काम किया है। डिजिटल रिपोर्टिंग के साथ-साथ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर खबरों को समझने और प्रस्तुत करने का अनुभव मिला है। खबरों की तैयारी के दौरान वे आधिकारिक जानकारी, विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों के सत्यापन को प्राथमिकता देती हैं। उनका मानना है कि निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित आधारित पत्रकारिता ही पाठकों का भरोसा जीतने का सबसे मजबूत माध्यम है। अगर शिक्षा की बात करें तो मोहसिना ग्रेजुएशन करने के बाद वर्तमान में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MAJMC) की पढ़ाई कर रही हैं। पत्रकारिता के साथ-साथ वे अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं, ताकि मीडिया और संचार के क्षेत्र में अपने ज्ञान और अनुभव को और मजबूत बना सकें। पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध मोहसिना निष्पक्ष, तथ्यपरक और जिम्मेदार रिपोर्टिंग में विश्वास रखती हैं। वे किसी भी खबर के प्रकाशन से पहले तथ्यों की पुष्टि और आधिकारिक जानकारी को प्राथमिकता देती हैं। उनका उद्देश्य शिक्षा, समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों को पाठकों तक सरल, सटीक और विश्वसनीय तरीके से पहुंचाना है। Contact: mohsina.bano@services.patrika.com