Sunetra Pawar: क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम? जानिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कितनी हैं पढ़ी-लिखी

सुनेत्रा पवार ने लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहकर न केवल परिवार की जिम्मेदारियां संभालीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी जमीन पर उतरकर काम किया है। उनके पर्यावरण प्रयासों के लिए उन्हें ग्रीन वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 से वे फ्रांस में 'वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम' की थिंक टैंक सदस्य भी हैं। सुनेत्रा पवार शरद पवार द्वारा स्थापित शैक्षणिक ट्रस्ट 'विद्या प्रतिष्ठान' की ट्रस्टी हैं और 2017 से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य भी हैं। सुनेत्रा ने एनवायर्नमेंटल फोरम ऑफ इंडिया (EFOI) की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। उनके अथक प्रयासो के चलते उन्हें ग्रीन वॉरियर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।