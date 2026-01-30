30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता

4 से 8 सप्ताह की शोध-आधारित इंटर्नशिप के तहत 4 सप्ताह के लिए 8,000 रुपये और 8 सप्ताह के लिए 16,000 रुपये की फैलोशिप के साथ यात्रा भत्ता भी मिलेगा, जिसका व्यय कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Akshita Deora

Jan 30, 2026

स्टूडेंट की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

PRIME Internship Scheme: राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिए शोध, नवाचार और व्यावहारिक अनुभव अर्जित करने और सीखने के लिए 'प्राइम' (प्रीमियर रिसर्च इंटर्नशिप फॉर मेरिट एंड एक्सीलेस) एक सुनहरा अवसर है।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से इसके लिए श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय का चयन किया गया है। योजना के तहत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, आइआइएम, आइआइएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार करने और सीखने का अवसर मिलेगा।

4 से 8 सप्ताह की शोध-आधारित इंटर्नशिप के तहत 4 सप्ताह के लिए 8,000 रुपये और 8 सप्ताह के लिए 16,000 रुपये की फैलोशिप के साथ यात्रा भत्ता भी मिलेगा, जिसका व्यय कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा।

यह है पात्रता

गोविन्द गुरु कॉलेज के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो. मनोज पंडिया ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर (अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर) नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन पत्र गूगल प्रपत्र के माध्यम से किया जाएगा।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कल्याणमल सिंगाड़ा ने कहा कि प्राइम इंटर्नशिप योजना विद्यार्थियों को शोध, नवाचार एवं व्यावहारिक अनुभव से जोड़कर उनके करियर को नई दिशा प्रदान करेगी।

ये भी पढ़ें

Govt Job Exam: मार्च 2026 में होगी 1,014 पदों पर भर्ती की मुख्य परीक्षा, RPSC ने जारी किया सहायक अभियंता 2024 का एग्जाम शेड्यूल
जयपुर
rpsc ajmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / ‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुआ के किराएदार ने किया बलात्कार, किशोरी हो गई थी गर्भवती; अब अदालत ने सुनाई सजा

jabalpur
बांसवाड़ा

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थी संभालेंगे सफाई की कमान, तैनात होंगे हाइजीन मॉनिटर

rajasthan govt school
बांसवाड़ा

Banswara Accident : बांसवाड़ा में बेकाबू डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, बाल-बाल बचा सवार

Banswara an out-of-control dump truck hit a motorcycle rider narrowly escaped injury
बांसवाड़ा

अब गुजारिश नहीं, पंचायती राज चुनाव का बहिष्कार या NOTA, गुर्जर नेता विजय बैंसला ने क्यों बोली ऐसी बात

vijay bansla
बांसवाड़ा

जीजा ने सुलह करवा रहे साले को चाकू घोंपा, पेट से बाहर आई आंतड़ियां, उदयपुर रेफर

चाकू के वार से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पत्रिका फोटो
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.