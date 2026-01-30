‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता

स्टूडेंट की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
PRIME Internship Scheme: राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के लिए शोध, नवाचार और व्यावहारिक अनुभव अर्जित करने और सीखने के लिए 'प्राइम' (प्रीमियर रिसर्च इंटर्नशिप फॉर मेरिट एंड एक्सीलेस) एक सुनहरा अवसर है।
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से इसके लिए श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय का चयन किया गया है। योजना के तहत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, आइआइएम, आइआइएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार करने और सीखने का अवसर मिलेगा।
4 से 8 सप्ताह की शोध-आधारित इंटर्नशिप के तहत 4 सप्ताह के लिए 8,000 रुपये और 8 सप्ताह के लिए 16,000 रुपये की फैलोशिप के साथ यात्रा भत्ता भी मिलेगा, जिसका व्यय कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा।
गोविन्द गुरु कॉलेज के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो. मनोज पंडिया ने बताया कि स्नातक और स्नातकोत्तर (अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर) नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन पत्र गूगल प्रपत्र के माध्यम से किया जाएगा।
महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कल्याणमल सिंगाड़ा ने कहा कि प्राइम इंटर्नशिप योजना विद्यार्थियों को शोध, नवाचार एवं व्यावहारिक अनुभव से जोड़कर उनके करियर को नई दिशा प्रदान करेगी।
