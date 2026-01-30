‘प्राइम’ इंटर्नशिप योजना: इन स्टूडेंट्स को मिलेगी 8,000 रुपए तक की फैलोशिप, जानें क्या है पात्रता

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से इसके लिए श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय का चयन किया गया है। योजना के तहत विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी, आइआइएम, आइआइएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध एवं नवाचार करने और सीखने का अवसर मिलेगा।