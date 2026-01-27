जीजा ने सुलह करवा रहे साले को चाकू घोंपा, पेट से बाहर आई आंतड़ियां, उदयपुर रेफर

भतीजे संतोष ने बताया कि घायल रोहित पुत्र याकूब, निवासी अघोरिया उसके काका (चाचा) है। मेरी बुआ (रोहित की बहन) की पिछले 2 महीनों से अपने ससुराल (इटाला) से अनबन चल रही थी। विवाद के चलते वह अपने पीहर में रह रही है। सोमवार को रोहित जब बाजार गया, तो वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा से हुई।

​रोहित ने जीजा को रोका और पारिवारिक विवाद सुलझाने की बात कही। वह चाहता था कि उसकी बहन का घर फिर से बस जाए, इसक चलते वह जीजा को समझाते हुए अपने साथ घर ले जाने लगा।