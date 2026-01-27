जीजा ने सुलह करवा रहे साले को चाकू घोंपा, पेट से बाहर आई आंतड़ियां, उदयपुर रेफर

चाकू के वार से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पत्रिका फोटो
Brother-in-law stabs man with knife: बांसवाड़ा। जिले के कुशलगढ़ थाना इलाके में एक युवक ने अपने साले के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू के वार से युवक की आंतड़ियां पेट से बाहर आ गईं। घायल युवक बहन और जीजा के बीच पिछले 2 महीने से चल रही अनबन को खत्म कराने के लिए समझाइश कर रहा था, जिससे आरोपी जीजा तैश में आ गया और अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।
घटना कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के माचा गांव में सोमवार दोपहर की है। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर रेफर किया गया। मामले में ग्रामीणों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया और सज्जनगढ़ थाने के बाद कुशलगढ़ पुलिस के हवाले किया।
भतीजे संतोष ने बताया कि घायल रोहित पुत्र याकूब, निवासी अघोरिया उसके काका (चाचा) है। मेरी बुआ (रोहित की बहन) की पिछले 2 महीनों से अपने ससुराल (इटाला) से अनबन चल रही थी। विवाद के चलते वह अपने पीहर में रह रही है। सोमवार को रोहित जब बाजार गया, तो वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा से हुई।
रोहित ने जीजा को रोका और पारिवारिक विवाद सुलझाने की बात कही। वह चाहता था कि उसकी बहन का घर फिर से बस जाए, इसक चलते वह जीजा को समझाते हुए अपने साथ घर ले जाने लगा।
माचा गांव के पास पहुंचते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि जीजा ने अपनी जेब से चाकू निकाला और रोहित के पेट में घोंप दिया। चाकू के कारण पेट में 10 सेमी तक गहरा घाव हो गया और आतें तक डैमेज हो गई। वह लहूलुहान होकर वही गिर पड़ा। आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और परिजनों को सौंप दिया।
महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर हितेन व्यास ने बताया कि चाकू का वार इतना तेज था कि रोहित का पेट फट गया है। घाव करीब 10 सेमी से अधिक हुआ है। इसके कारण आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सीटी स्कैन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। गंभीर हालत में युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। सज्जनगढ़ पुलिस थाना प्रभारी धनपत सिंह ने बताया कि परिजन आरोपी को साथ लेकर थाने पर आए थे, लेकिन घटना कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में होने के कारण उन्हें वहां भेजा गया है।
