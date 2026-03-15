15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Atal Path : बागीदौरा में अगोरिया-मिनी बस स्टैंड तक अटल पथ सीसी सड़क कब होगी पूरी? जनता परेशान

Atal Path : बांसवाड़ा के बागीदौरा उपखंड मुख्यालय में अगोरिया से मिनी बस स्टैंड तक करीब एक करोड़ रुपए की लागत से बन रही अटल पथ सीसी सड़क का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। जनता परेशान है। बस एक सवाल है कब पूरी होगी सड़क।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 15, 2026

Banswara Bagidora subdivision Agoria Mini Bus Stand Atal Path CC road When will be completed Public is Distressed

बागीदौरा : ठेकेदार ने मशीन को बंद कर अधूरा छोड़ा सड़क का कार्य। फोटो पत्रिका

Atal Path : बांसवाड़ा के बागीदौरा उपखंड मुख्यालय में अगोरिया से मिनी बस स्टैंड तक करीब एक करोड़ रुपए की लागत से बन रही अटल पथ सीसी सड़क का निर्माण कार्य धीमी गति के कारण लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। करीब छह महीने पहले शुरू हुआ यह काम अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है।

स्थिति यह है कि सड़क की एक पट्टी का निर्माण भी पूरा नहीं हो सका है। बीच-बीच में काम बंद होने और होली से पहले सड़क खोदकर छोड़ देने से मार्ग संकरा हो गया है, जिससे दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और वाहन चालकों के साथ आसपास के लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बीच-बीच में बंद हो रहा निर्माण कार्य

स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार कुछ समय तक निर्माण कार्य करता है और फिर कई दिनों तक काम बंद कर देता है। वर्तमान में भी होली से पहले सड़क का काम रोक दिया गया था, जो करीब 15 दिन बाद भी दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। इससे अधूरी सड़क लोगों की समस्या बन गई है।

संकरी सड़क से रोज जाम की स्थिति

अधूरी सड़क के कारण एक तरफ की पट्टी बंद है और दूसरी तरफ से ही आवागमन हो रहा है। इससे मार्ग संकरा हो गया है और दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहन चालकों को खासा परेशान होना पड़ रहा है।

मकानों के सामने गड्ढों से खतरा

होली से पहले ठेकेदार ने कई मकानों के सामने सड़क खोदकर छोड़ दी। करीब पंद्रह दिन बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में घरों से बाहर निकलने और भीतर प्रवेश करने के दौरान लोगों को दुर्घटना का डर बना रहता है।

पहले भी बंद हुआ था काम

जनवरी माह में भी ठेकेदार ने करीब 20 दिनों तक निर्माण कार्य बंद कर दिया था। उस समय न्यायालय बागीदौरा ने मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कुछ समय तक काम चला, लेकिन अब फिर निर्माण कार्य ठप हो गया है।

जल्द पूरा करने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब एक किलोमीटर लंबी इस सीसी सड़क का निर्माण छह माह में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन धीमी गति के कारण अभी तक एक पट्टी भी तैयार नहीं हो सकी है। लोगों ने कार्य की गति बढ़ाकर सड़क जल्द पूरा कराने की मांग की है।

फैक्ट फाइल

निर्माण कार्य : अटल पथ सीसी सड़क
मार्ग : अगोरिया से मिनी बस स्टैंड, बागीदौरा
अनुमानित लागत : करीब 1 करोड़ रुपए
लंबाई : लगभग 1 किलोमीटर
निर्माण अवधि : करीब 6 माह से कार्य जारी
स्थिति : एक पट्टी भी पूरी नहीं, काम कई बार बंद।

ये भी पढ़ें

IAS Officers Declare Assets : राजस्थान के 281 आइएएस ने सम्पति का ब्यौरा किया सार्वजनिक, जानें किस के पास है कितनी प्रॉपर्टी
जयपुर
Rajasthan 281 IAS officers declared their assets Know how much property each official owns

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 11:17 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Atal Path : बागीदौरा में अगोरिया-मिनी बस स्टैंड तक अटल पथ सीसी सड़क कब होगी पूरी? जनता परेशान

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा: दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर, बेटे की शादी से लौट रहे पिता और दामाद की मौत

बांसवाड़ा

LPG Crisis : एलपीजी गैस अवैध भंडारण पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कालाबाजारी करने वालों को डीएम की चेतावनी

Rajasthan LPG Gas Crisis food and supplies big Action Banswara DM Warns Black Marketeers
बांसवाड़ा

Rajasthan RTE Alert : सिर्फ एक गलती रद्द कर देगी आरटीई के तहत फ्री एडमिशन, अभिभावक बरते ये सावधानी

Rajasthan RTE Alert Just One Mistake Will Cancel Free Admission Parents should take these precautions
बांसवाड़ा

Rajasthan: राजस्थान की तीन कुख्यात तस्कर बहनों को लगा बड़ा झटका, कुर्क हुई 35 लाख की चल-अचल संपत्ति

Smugglers, smugglers in Banswara, smuggler sisters, smuggler sisters in Banswara, Rajasthan smuggler sisters, Banswara crime news, Rajasthan crime news, तस्कर, तस्कर इन बांसवाड़ा, तस्कर बहनें, तस्कर बहनें इन बांसवाड़ा, राजस्थान तस्कर बहनें, बांसवाड़ा क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
बांसवाड़ा

Tribal Womens : बैंकों का कर्ज लौटाने में मिसाल बन रही हैं वागड़ की आदिवासी महिलाएं, पढ़ें ये रोचक न्यूज

Rajasthan Vagad tribal women setting an example in repaying bank loans read this interesting news
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.