Atal Path : बागीदौरा में अगोरिया-मिनी बस स्टैंड तक अटल पथ सीसी सड़क कब होगी पूरी? जनता परेशान

Atal Path : बांसवाड़ा के बागीदौरा उपखंड मुख्यालय में अगोरिया से मिनी बस स्टैंड तक करीब एक करोड़ रुपए की लागत से बन रही अटल पथ सीसी सड़क का निर्माण कार्य धीमी गति के कारण लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। करीब छह महीने पहले शुरू हुआ यह काम अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया है।