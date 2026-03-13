Diya Kumari Warns : राजस्थान में सड़क परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं, दीया कुमारी ने अफसरों को चेताया

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने गुरुवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। जिसमें पचपदरा बागडी सेक्शन के चार लेन का कार्य आगामी दस दिनों में, बालोतरा सांडेराव में बाईपास निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक, ब्यावर-गोमती बाईपास पर व्हीकल अंडरपास का कार्य 31 मई तक, अकलेरा बाईपास का काम 31 मार्च तक तथा नार्दन कोटा बाईपास का कार्य जून-जुलाई तक पूर्ण करवाने का लक्ष्य दिया गया।