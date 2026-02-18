Diya Kumari Announcements : दीया कुमारी की 3 बड़ी घोषणाएं, भरतपुर की ये सड़कें होंगी फोरलेन, जनता को मिलेगी राहत

पिछले काफी समय से यह मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने भी उठाया जा रहा था। पिछले दिनों खुद सरकार ने जिला प्रशासन से कंजौली व रारह ओवरब्रिज को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इसमें कंजौली ओवरब्रिज की हालत को अधिक खराब बताया गया था। ऐसे में कंजौली ओवरब्रिज को लेकर डीपीआर की घोषणा की गई है। संभव है कि डीपीआर बनने के बाद इस वर्ष ही वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है।