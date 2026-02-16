Bharatpur Accident: भरतपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, 4KM तक वाहन के बोनट पर लटका रहा युवक; दर्दनाक मौत

भरतपुर। राजस्थान के भरतपुर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उच्चैन सेवर रोड पर सेवर थाना क्षेत्र में सुखावली गांव के पास हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि युवक वाहन के बोनट पर जा गिरा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ड्राइवर ने गाड़ी तक नहीं रोकी और उसे करीब 4 किलोमीटर तक बोनट पर लटकाते हुए ले गया। इस सनसनीखेज घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।