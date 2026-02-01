Bharatpur Murder Case: 10 साल पुराने मर्डर केस में 12 को आजीवन कारावास, 11 को सात-सात साल की सजा

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गुलाब, करतार, होरीलाल, गुड्डू, चरन सिंह, ओमी, रघुवीर, महेश, मुकेश, भगवान सिंह, लाखन और खजान सिंह उर्फ खज्जो को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आरोप सिद्ध होने पर तेजपाल, अटलबिहारी, तेज सिंह, दयाचंद, नरेन्द्र, रघुवीर, प्रभु, वीरेन्द्र, चरन सिंह, दिनेश एवं टीकम निवासी पीपला को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।