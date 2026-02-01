Bharatpur: भरतपुर के गर्ल्स हॉस्टल में मचा हड़कंप, 13 छात्राएं अस्पताल में भर्ती, एक की हालत गंभीर, जांच कमेटी गठित

उप जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. निर्भय सिंह गुर्जर के अनुसार लक्ष्मी (16), रामा (14), मंजू (15), मनीषा (13) और इशू (15) को भर्ती किया गया है। सभी में समान लक्षण पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पीने के पानी में संक्रमण को बीमारी का संभावित कारण माना जा रहा है। लक्ष्मी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इससे पहले शिवानी, जान्हवी, कविता, पूजा, कोमल, लक्ष्मी, प्रियंका और मोनिका भी बीमार पड़ चुकी हैं। लगातार छात्राओं के बीमार होने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।