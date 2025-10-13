जयपुर में अनोखा मामला: युवक के पेट से निकली घड़ी, नट-बोल्ट, SMS अस्पताल में 3 घंटे तक चली सर्जरी

इस संबंध में सर्जरी विभाग की यूनिट हेड डॉ. शालू गुप्ता ने बताया कि 9 अक्टूबर को नागौर निवासी मरीज को परिजन इमरजेंसी में लेकर आए। मरीज को पेट दर्द और खाने-पीने में तकलीफ थी। जांच में पता चला कि उसकी आहार नली में घड़ी, बड़ी आंत में लोहे के टुकड़े और नट-बोल्ट फंसे थे। पहले इंडोस्कोपी से वस्तुओं को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन दो प्रयासों में सफलता नहीं मिली। इसके बाद वीएटीएस तकनीक से पेट में छोटा चीरा लगाकर घड़ी और अन्य वस्तुएं निकाली गईं।