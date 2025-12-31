15 लाख का नशा जब्त, एक विदेशी नागरिक सहित 5 गिरफ्तार

जयपुर. पुलिस आयुक्तालय की सीएसटी ने तीन स्थानों पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। तीनों जगह की कार्रवाई में एक विदेशी नागरिक और एक महिला सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि आरोपियों के पास से स्मैक, एमडी, कोकीन और नशीली दवा की दो टेबलेट बरामद की गईं। एक कार भी जब्त की गई। विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है।स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में संगीता सांसी उर्फ मोगली, अब्दुल गफ्फार खान, आरिफ मोहम्मद, नाइजीरियाई नागरिक ऑगस्टीन ऐब्गो और विजय सोलंकी शामिल हैं। आरोपियों से अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
पहली कार्रवाईसीएसटी ने अजमेर रोड स्थित बगरू थाना क्षेत्र में संगीता सांसी उर्फ मोगली को पकड़ा। उसके पास से 77.1 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी अजमेर के बस्ती भगवान गंज की निवासी है।
दूसरी कार्रवाईशिवदासपुरा थाना क्षेत्र में सीएसटी ने माधोराजपुरा निवासी अब्दुल गफ्फार खान, आरिफ मोहम्मद और विजय सोलंकी को पकड़ा। उनके पास से 102.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई और एक कार जब्त की गई।
तीसरी कार्रवाईसीएसटी को सूचना मिली कि दिल्ली से जयपुर आ रही बस में एक विदेशी नागरिक मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। इस पर कानोता थाना क्षेत्र में बस को रुकवाया और उसमें सवार नाइजीरियाई नागरिक ऑगस्टीन को पकड़ा। आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है। उसके पास से एमडी 12.26 ग्राम, कोकीन 27.17 ग्राम और नशीली दवा की दो टेबलेट (81 मिलीग्राम) बरामद की गईं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग