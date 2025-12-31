15 लाख का नशा जब्त, एक विदेशी नागरिक सहित 5 गिरफ्तार

जयपुर. पुलिस आयुक्तालय की सीएसटी ने तीन स्थानों पर मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। तीनों जगह की कार्रवाई में एक विदेशी नागरिक और एक महिला सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि आरोपियों के पास से स्मैक, एमडी, कोकीन और नशीली दवा की दो टेबलेट बरामद की गईं। एक कार भी जब्त की गई। विदेशी नागरिक के पास वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं मिला। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है।स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में संगीता सांसी उर्फ मोगली, अब्दुल गफ्फार खान, आरिफ मोहम्मद, नाइजीरियाई नागरिक ऑगस्टीन ऐब्गो और विजय सोलंकी शामिल हैं। आरोपियों से अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ की जा रही है।