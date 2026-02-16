बीसलपुर के पानी के लिए लंबा इंतजार बना मजबूरी, 4 हजार जल कनेक्शन पेंडिंग

पृथ्वीराज नगर फेज-2 में जैसे जैसे टंकियों के निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है वैसे ही इस क्षेत्र की कॉलोनियों में जल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब हाल ये है कि वर्षों से बीसलपुर का पानी मिलने की आस लिए बैठे लोग जल कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द पानी मिले। स्थिति ऐसी है कि झोटवाड़ा के करधनी सहायक अभियंता के स्तर पर ही जल कनेक्शन के 4 हजार से ज्यादा कनेक्शन महीनों से पेंडिंग चल रहे हैं। ऐस में इस क्षेत्र की सैंकडों कॉलोनियों के लोगों के लिए बीसलपुर का पानी मिलने का इंतजार लंबा खिंचता दिख रहा है। उधर कनेक्शन की पेंडेंसी पर आला अधिकारी अपना तर्क दे रहे हैं कि एक ही दिन में हजारों आवेदन आ रहे हैं, इस वजह से पेंडेंसी बढ़ रही है।