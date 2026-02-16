Pregnant Women Sudden Death : जन्म देने के 2-4 घंटे में इसलिए मर जाती है मां, डॉक्टर भी हो जाते हैं बेबस! एक्सपर्ट से समझिए कारण

वो कहती हैं, हाँ, प्रसव से पहले और दौरान कुछ "रिस्क फैक्टर्स" की पहचान करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिक (खून की कमी) हैं। एनीमिया से पीड़ित महिला में PPH होने का खतरा 6% से 11% तक बढ़ जाता है। साथ ही पिछली डिलीवरी में PPH की हिस्ट्री देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गर्भाशय का अधिक खिंचाव यानी एम्नियोटिक फ्लूइड (पॉलीहाइड्राम्निओस) का बहुत अधिक होना। प्रसव के दौरान "सक्रिय प्रबंधन" (AMTSL) और प्रसव पूर्व 'हीमोग्लोबिन जांच' सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से समझा जा सकता है। हालांकि, अधिकतर मामलों में डॉक्टर बेबस हो जाते हैं। इसलिए, इससे मौत होने के चांसेज अधिक हैं।