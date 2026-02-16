16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Pregnant Women Sudden Death : जन्म देने के 2-4 घंटे में इसलिए मर जाती है मां, डॉक्टर भी हो जाते हैं बेबस! एक्सपर्ट से समझिए कारण

Pregnant Women Sudden Death cause : अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मां ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग डॉक्टर की लापरवाही कहते हैं तो कई भाग्य को कोसते हैं और भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हमने इसके पीछे का असल [&hellip;]

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ravi Gupta

image

Dr Priyanka Rihariya

Feb 16, 2026

Pregnant Women Sudden Death, Pregnant Women Sudden Death In India, Pregnant Women Sudden Death reason,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Pregnant Women Sudden Death cause : अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मां ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ घंटे में उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग डॉक्टर की लापरवाही कहते हैं तो कई भाग्य को कोसते हैं और भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हमने इसके पीछे का असल कारण समझने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका रहरिया से बातचीत की। डॉक्टर ने बताया कि जन्म देने के 2-4 घंटे में अधिकतर मां पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण (Postpartum Hemorrhage Death In India) मरती हैं।

Postpartum Hemorrhage | आइए, पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पूरी बात को समझते हैं-

वो इसके बारे में समझाते हुए कहती हैं, प्रसवोत्तर रक्तस्राव (Postpartum Hemorrhage - PPH) प्रसव के बाद होने वाली एक गंभीर स्थिति है। ये एक बड़ा विषय है। पर समझने के लिए कह सकते हैं कि प्रसव के बाद 500 मिलीलीटर (सामान्य प्रसव में) या 1000 मिलीलीटर (सिजेरियन सेक्शन में) से अधिक खून का बहना PPH कहलाता है। यह आमतौर पर प्रसव के पहले 24 घंटों के भीतर होता है, जिसे 'प्रारंभिक PPH' कहते हैं।

पोस्टपार्टम हेमरेज क्यों होता है?

उन्होंने इसको लेकर बताया कि चिकित्सा विज्ञान में PPH के कारणों को "4 Ts" के रूप में समझा जाता है। हालांकि, पर्सन टू पर्सन इसके कारण अलग हो सकते हैं-

  • Tone (गर्भाशय की शिथिलता): लगभग 70-80% मामलों में, बच्चा होने के बाद गर्भाशय सही से सुकड़ नहीं पाता, जिससे रक्त वाहिकाएं खुली रह जाती हैं।
  • Tissue (ऊतक): गर्भनाल (Placenta) का कुछ हिस्सा अंदर ही रह जाना।
  • Trauma (चोट): प्रसव के दौरान जन्म नली, गर्भाशय या योनि में कट या फटना।
  • Thrombin (रक्त का थक्का न जमना): मां के रक्त में थक्का जमने की क्षमता में कमी होना।

वो इस बात को भी बताती हैं कि अक्सर गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है। भारत में ऐसे मामले अधिक हैं। साइलेंट किलर एनीमिया से ग्रसित महिलाओं में भी इसका खतरा अधिक रहता है।

पोस्टपार्टम हेमरेज के लक्षण क्या हैं?

उन्होंने बताया कि पोस्टपार्टम हेमरेज के लक्षण प्रसव के 2-4 घंटे के भीतर दिखाई देते हैं। कई मामलो में 10-12 सप्ताह भी ऐसा होता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं-

  • योनि से अत्यधिक और लगातार खून बहना।
  • रक्तचाप (Blood Pressure) का अचानक कम होना।
  • दिल की धड़कन तेज होना।
  • चक्कर आना, धुंधला दिखना या बेहोशी महसूस होना।
  • त्वचा का पीला और ठंडा पड़ना। पोस्टपार्टम हेमरेज से भारत और दुनिया में मृत्यु के आंकड़े

PPH दुनिया भर में मातृ मृत्यु (Maternal Mortality) का सबसे बड़ा कारण है। WHO/NHM/RGI की जानकारी के अनुसार, भारत में मातृ मृत्यु दर (MMR) घटकर 97 प्रति लाख (2018-20) हो गई है, लेकिन अभी भी कुल मौतों में से लगभग 38% मौतें केवल PPH के कारण होती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं PPH का शिकार होती हैं, जिनमें से करीब 70,000 की मौत हो जाती है। इन निम्नलिखित देशों में अधिक मौतें होती है-

  • सब-सहारा अफ्रीका
  • दक्षिण एशिया
  • नाइजीरिया
  • इथियोपिया
  • भारत
  • पाकिस्तान

क्या पहले से जांच करके अंदाजा लगा सकते हैं?

वो कहती हैं, हाँ, प्रसव से पहले और दौरान कुछ "रिस्क फैक्टर्स" की पहचान करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में 50% से अधिक महिलाएं एनीमिक (खून की कमी) हैं। एनीमिया से पीड़ित महिला में PPH होने का खतरा 6% से 11% तक बढ़ जाता है। साथ ही पिछली डिलीवरी में PPH की हिस्ट्री देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गर्भाशय का अधिक खिंचाव यानी एम्नियोटिक फ्लूइड (पॉलीहाइड्राम्निओस) का बहुत अधिक होना। प्रसव के दौरान "सक्रिय प्रबंधन" (AMTSL) और प्रसव पूर्व 'हीमोग्लोबिन जांच' सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से समझा जा सकता है। हालांकि, अधिकतर मामलों में डॉक्टर बेबस हो जाते हैं। इसलिए, इससे मौत होने के चांसेज अधिक हैं।

ये भी पढ़ें

Asthma Attack : अस्थमा अटैक, हार्ट अटैक से कम नहीं! हर साल 2 लाख मौतें, भारत में 3.43 करोड़ मरीज, एक चीज से बचाव संभव
Patrika Special News
Asthma Attack death in India, Sadhvi Prem Baisa, Sadhvi Prem Baisa death, Asthma Attack kyun aata hai,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

Published on:

16 Feb 2026 05:27 pm

Hindi News / Health / Pregnant Women Sudden Death : जन्म देने के 2-4 घंटे में इसलिए मर जाती है मां, डॉक्टर भी हो जाते हैं बेबस! एक्सपर्ट से समझिए कारण

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

क्या है Hypogonadism? जिसके शिकार भारत में लाखों पुरुष हैं और उन्हें खबर तक नहीं!

Hypogonadism Symptoms
स्वास्थ्य

Health Insurance Viral : ‘हम से पूछ कर पॉलिसी खरीदी थी क्या!’ 50,000 रुपये सालाना प्रीमियम के बाद भी नहीं मिला क्लेम

Health Insurance claim rejected viral video
कारोबार

डाइटिंग करके नहीं, बल्कि चावल और आलू खाकर लोग OMAD से घटा रहे हैं वजन, तरीका जान हो जाएंगे हैरान

Weight Loss Secret OMAD Diet
स्वास्थ्य

मैं तो चीनी-मिठाइयों से कोसों दूर, मुझे कैसे हो गई शुगर? क्या बला है इंसुलिन रेजिस्टेंस

MP news diabetes reversible episode 5 what is sugar insulin resistance sugar ka such
Patrika Special News

Mizoram में तेजी से बढ़ रहे HIV केस! 70% संक्रमण यौन संबंधों से सरकार अलर्ट, जानिए बचाव के तरीके

Mizoram Hiv Cases
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.