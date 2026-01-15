Anemia Alert : 5 में से एक महिला की मौत, महिलाओं के लिए साइलेंट किलर है ये, एनिमिया दूर करने पर 4 एक्सपर्ट्स की राय

Anemia in India 2026 : हम अक्सर कैंसर, एड्स, हार्ट अटैक का नाम सुनकर डर जाते हैं! हमें लगता है कि सिर्फ यही बीमारियां जानलेवा हैं। पर, एक और जानलेवा बीमारी है- "खून की कमी"। इसे हम भारतीय हल्के में लेते हैं। लेकिन, ये बेहद खतरनाक है। खासकर, महिलाओं के लिए साइलेंट किलर है। गर्भवती महिलाओं को मारने का सबसे पहला कारण भी यही है। फिर भी हम आयरन की कमी को नजरअंदाज करते हैं। जबकि, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि हर दूसरी महिला एनीमिया से जूझ रही है। करीब भारत सरकार 55 साल से इसे दूर करने के लिए कई अभियान लेकर आई। आज 2026 में भी हम इससे आजाद नहीं हो पाए।