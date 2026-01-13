Inherited Cancer Risk : ये 5 कैंसर परिवार में किसी को है तो हो जाएं सावधान! पीढ़ियों तक रहता है खतरा

Inherited Cancer Risk : कैंसर होने का कारण खराब लाइफस्टाइल जैसे- शराब, सिगरेट आदि का सेवन। इसका होना कुछ लोग अपनी बदकिस्मती भी मानते हैं। पर, एक कारण और है जिसे समझने की आवश्यकता है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (US National Cancer Institute) के अनुसार, "कैंसर खुद माता-पिता से बच्चों में नहीं फैलता है, और ट्यूमर कोशिकाओं में होने वाले जेनेटिक बदलाव भी अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते। लेकिन, एक ऐसा जेनेटिक बदलाव जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है, वह विरासत में मिल सकता है, यदि वह माता-पिता की अंडाणु (Egg) या शुक्राणु (Sperm) कोशिकाओं में मौजूद हो।"