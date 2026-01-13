13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Inherited Cancer Risk : ये 5 कैंसर परिवार में किसी को है तो हो जाएं सावधान! पीढ़ियों तक रहता है खतरा

Inherited Cancer Risk : अगर परिवार में किसी को कैंसर है या माता-पिता को कैंसर है तो बच्चे में आने का खतरा रहता है। इसको लेकर यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और कैंसर सर्जन ने जानकारी दी है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Jan 13, 2026

Inherited Cancer, Inherited Cancer Risk, 5 Inherited Cancer, Genetic Cancer se Kaise Bache,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Inherited Cancer Risk : कैंसर होने का कारण खराब लाइफस्टाइल जैसे- शराब, सिगरेट आदि का सेवन। इसका होना कुछ लोग अपनी बदकिस्मती भी मानते हैं। पर, एक कारण और है जिसे समझने की आवश्यकता है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (US National Cancer Institute) के अनुसार, "कैंसर खुद माता-पिता से बच्चों में नहीं फैलता है, और ट्यूमर कोशिकाओं में होने वाले जेनेटिक बदलाव भी अगली पीढ़ी में नहीं जा सकते। लेकिन, एक ऐसा जेनेटिक बदलाव जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है, वह विरासत में मिल सकता है, यदि वह माता-पिता की अंडाणु (Egg) या शुक्राणु (Sperm) कोशिकाओं में मौजूद हो।"

आनुवंशिक बदलावों के कारण कैंसर होने का रिस्क

संस्थान आगे स्पष्ट करता है, "कुल कैंसर के मामलों में से 10% तक आनुवंशिक बदलावों के कारण हो सकते हैं। कैंसर से संबंधित जेनेटिक बदलाव विरासत में मिलने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कैंसर होगा ही। पर इससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ गया है।"

Inherited Cancer Expert Advice | कैंसर विशेषज्ञ की राय

इस बात को पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में डॉ. जयेश शर्मा, कैंसर सर्जन ने इसको लेकर कई जरूरी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। यह माता-पिता से बच्चों को सीधे नहीं लगता। हां, पर 'जोखिम' ट्रांसफर का खतरा रहता है। यदि आपके परिवार में कैंसर का इतिहास है, तो कैंसर हो सकता है। क्योंकि, 5 से 10 प्रतिशत कैंसर आनुवंशिक म्यूटेशन के कारण होते हैं।

Genetic Cancer se Kaise Bache | आनुवंशिक कैंसर और बचाव के तरीके

1- स्तन कैंसर (Breast Cancer)

स्तन कैंसर का महिलाओं में अधिक खतरा रहता है। यह मुख्य रूप से BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशन के कारण होता है। सामान्य महिलाओं में इसका जोखिम 12% होता है, लेकिन इस म्यूटेशन वाली महिलाओं में यह 60-80% तक हो सकता है।

बचाव का तरीका: 20-25 साल की उम्र से ही स्क्रीनिंग (MRI और बाद में मैमोग्राम) शुरू कर देनी चाहिए। वजन कंट्रोल रखें और शराब से दूरी बनाए रखें।

2- ओवेरियन कैंसर (Ovarian Cancer)

यह अक्सर देर से पता चलता है क्योंकि इसके लक्षण सामान्य लगते हैं। यह भी BRCA म्यूटेशन और लिंच सिंड्रोम से जुड़ा है। देर से पता चलने के कारण ही रिस्क अधिक रहता है।

बचाव का तरीका : महिलाओं को 20-30 साल की उम्र के बीच पेल्विक चेकअप और ब्लड टेस्ट नियमित रूप से कराना चाहिए।

3- कोलोरेक्टल कैंसर (Colorectal Cancer)

    यह लिंच सिंड्रोम और FAP (फैमलीयल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस) के कारण होता है। यह कैंसर युवा अवस्था में भी हो सकता है। इसके मामले आजकर अधिक देखने को मिल रहे हैं।

    बचाव का तरीका: इसके लिए नियमित कोलोनोस्कोपी कराना जरूरी है ताकि कैंसर बनने से पहले ही गांठों को हटाया जा सके। फाइबर युक्त आहार और कसरत काफी मददगार है।

    4- प्रोस्टेट कैंसर (Prostate Cancer)

      यदि परिवार में किसी को कम उम्र में यह कैंसर हुआ है, तो इसका जोखिम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। युवाओं को इसके लिए जागरूक होने की जरुरत है।

      बचाव का तरीका : हाई रिस्क वाले पुरुषों को 40 साल की उम्र से ही स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। फल, सब्जियों और साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद माना जाता है।

      5- स्किन कैंसर (Melanoma)

        त्वचा कैंसर में CDKN2A जैसे जीन म्यूटेशन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इस कैंसर से मरने के चांसेज कम होते हैं। पर सतर्क जरूर रहें। क्योंकि, गंभीर होने पर जान भी जा सकती है।

        बचाव का तरीका : शरीर पर मौजूद तिल (Moles) के आकार, रंग के बदलाव को नजरअंदाज ना करें। धूप से बचाव और नियमित स्किन चेकअप जरूरी है।

        ये भी पढ़ें

        Mini Heart Attack Symptoms : ये वाला हार्ट अटैक ECG भी पकड़ नहीं पाता, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया लक्षण
        स्वास्थ्य
        Mini Heart Attack, Mini Heart Attack Symptoms, A Famous Cardiologist, mini heart attack ke lakshan,

        खबर शेयर करें:

        Join Arovia on WhatsApp

        संबंधित विषय:

        स्तन कैंसर

        Cancer

        Published on:

        13 Jan 2026 12:16 pm

        Hindi News / Health / Inherited Cancer Risk : ये 5 कैंसर परिवार में किसी को है तो हो जाएं सावधान! पीढ़ियों तक रहता है खतरा

        बड़ी खबरें

        View All

        स्वास्थ्य

        ट्रेंडिंग

        लाइफस्टाइल

        अमृत समझकर खा रहे थे Vitamin C? सावधान! आपकी किडनी का हो जाएगा ये हाल

        Vitamin C Side Effects
        स्वास्थ्य

        Jaundice Causes: पुरी में पीलिया का प्रकोप! एक के बाद एक 10 लोग हुए बीमार, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

        Jaundice Causes
        स्वास्थ्य

        Nipah Virus Alert: बंगाल में ‘मौत के वायरस’ की वापसी? निपाह के 2 संदिग्ध मिलते ही केंद्र ने बजा दी खतरे की घंटी!

        Nipah Virus Alert
        स्वास्थ्य

        Sleep and Heart Health: नींद की गोली भूल जाएंगे! रोज खाएं ये एक फल, घोड़े बेचकर सोएंगे और दिल भी रहेगा फिट

        Sleep and Heart Health
        स्वास्थ्य

        खुशखबरी! नासा ने अंतरिक्ष में भेजी थी Cancer की पुरानी दवा, वापस लौटी तो बन गई सुपर मेडिसिन!

        Cancer Treatment Breakthrough
        स्वास्थ्य
        Play Store

        DOWNLOAD ON

        Play Store

        App Store

        DOWNLOAD ON

        App Store

        TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
        Patrika Site Logo

        Trending Topics

        PM Modi

        Year Ender

        Top Categories

        राष्ट्रीय

        मनोरंजन

        स्वास्थ्य

        राजस्थान

        मध्य प्रदेश

        Legal

        Privacy Policy

        Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

        This website follows the DNPA’s code of conduct

        Code of Conduct

        About Us

        Grievance Policy

        RSS

        Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.