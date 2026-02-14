Ajmer: सरकारी डिस्पेंसरी में एक्सपायरी डेट की सिरप मरीज को थमाई, सतर्कता से बची जान

मिली जानकारी के अनुसार राजारेडी निवासी एक मरीज को मसूड़ों में दर्द के चलते सरकारी डिस्पेंसरी आया था। डॉक्टर ने जांच के बाद टैबलेट और एक सिरप लिखी और नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र से मरीज को संबंधित दवाइयां दे दी गईं। काउंटर से लौटने से पूर्व मरीज ने एहतियातन दवा की पैकिंग पर अंकित एक्सपायरी डेट देखी तो सकते में आ गए। सिरप पर एक्सपायरी डेट 1 जनवरी 2026 दर्ज थी, यानी दवा को एक्सपायर हुए 43 दिन बीत चुके थे लेकिन फिर भी धड़ल्ले से काउंटर से दवा का वितरण किया जा रहा था।