14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: सरकारी डिस्पेंसरी में एक्सपायरी डेट की सिरप मरीज को थमाई, सतर्कता से बची जान

Expired Medicine Case: अजमेर जिले में किशनगढ़ के हाउसिंग बोर्ड स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 14, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Expired Medicine Case: अजमेर जिले में किशनगढ़ के हाउसिंग बोर्ड स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मसूड़ों के दर्द से परेशान एक मरीज को नि:शुल्क दवा काउंटर से 43 दिन पहले अवधिपार हो चुकी सिरप दवा थमा दी गई। यह तो गनीमत रही कि मरीज ने घर जाने से पहले दवा की तारीख जांच ली, जिससे एक संभावित अनहोनी टल गई।

यह है पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार राजारेडी निवासी एक मरीज को मसूड़ों में दर्द के चलते सरकारी डिस्पेंसरी आया था। डॉक्टर ने जांच के बाद टैबलेट और एक सिरप लिखी और नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र से मरीज को संबंधित दवाइयां दे दी गईं। काउंटर से लौटने से पूर्व मरीज ने एहतियातन दवा की पैकिंग पर अंकित एक्सपायरी डेट देखी तो सकते में आ गए। सिरप पर एक्सपायरी डेट 1 जनवरी 2026 दर्ज थी, यानी दवा को एक्सपायर हुए 43 दिन बीत चुके थे लेकिन फिर भी धड़ल्ले से काउंटर से दवा का वितरण किया जा रहा था।

आपत्ति पर मचा हड़कंप

मरीज की ओर से आपत्ति दर्ज कराने पर निशुल्क दवा केंद्र पर मौजूद फार्मासिस्ट बगले झांकने लगे। पूरे प्रकरण में सवाल यह उठता है कि यदि यही सिरप कोई अशिक्षित शख्स उपयोग में ले लेता तो सिरप के दुष्प्रभाव से मरीज को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ऐसे में इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन होता।

सिस्टम पर उठे सवाल

एक्सपायरी डेट की दवा वितरण से फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन इस घटना ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में दवा स्टॉक की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। डिस्पेंसरी आए लोगों का कहना था कि निशुल्क वितरण केंद्रों पर दवाओं के स्टॉक की नियमित जांच और स्टॉक ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। एक्सपायरी दवाओं के वितरण से मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है जो गलत है।

मरीज की सतर्कता से टली अनहोनी

किशनगढ़ स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में एक्सपायरी डेट की दवा वितरण में मरीज की सतर्कता के चलते बड़ी अनहोनी टल गई लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन से दवा स्टॉक की तुरंत जांच कराने और जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

अजमेर: JLN की इमरजेंसी में डॉक्टर ने जड़ा थप्पड़, भड़के परिजनों ने जमकर पीटा, शव उठाने से इनकार
अजमेर
Ajmer JLN Hospital Emergency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 01:43 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: सरकारी डिस्पेंसरी में एक्सपायरी डेट की सिरप मरीज को थमाई, सतर्कता से बची जान

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अजमेर: JLN की इमरजेंसी में डॉक्टर ने जड़ा थप्पड़, भड़के परिजनों ने जमकर पीटा, शव उठाने से इनकार

Ajmer JLN Hospital Emergency
अजमेर

Fairwell Viral Video: अजमेर में वायरल रील ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां

Farewell Party
अजमेर

Dhirendra Shastri: राजस्थान आ रहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, 200 बाउंसर संभालेंगे मोर्चा, अलर्ट मोड पर प्रशासन

Acharya Dhirendra Shastri, Acharya Dhirendra Shastri Latest News, Acharya Dhirendra Shastri Update News, Acharya Dhirendra Shastri Today News, Acharya Dhirendra Shastri Rajasthan Tour, Acharya Dhirendra Shastri Pushkar Tour
अजमेर

अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप

अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप
समाचार

Rajasthan Budget 2026-27: बंपर भर्तियों की मिलेगी सौगात? ‘रोजगार की गाड़ी’ पकड़ेगी रफ्तार

Rajasthan Budge 2026
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.