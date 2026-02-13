Fairwell Viral Video: अजमेर में वायरल रील ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र चलती कारों की खिड़कियों से बाहर झांकते और सनरूफ से निकलकर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि ये लड़के एक-दूसरे की गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए सड़क पर रेस लगा रहे हैं। कुछ छात्र चलती गाड़ी में सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं, तो कुछ के हाथों में होली वाला कलर फॉग है, जिसे वे खुलेआम सड़क पर बिखेर रहे हैं।