अजमेर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस-प्रशासन में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे अजमेर कलक्टर को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें कलक्ट्रेट परिसर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। एहतियातन कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया तथा वहां मौजूद कर्मचारियों और आमजन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिर अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर नरेन्द्र मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अजमेर ग्रामीण) दीपक कुमार शर्मा व सीओ नॉर्थ शिव जोशी के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वॉड ने पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।