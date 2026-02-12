रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव, अब किसान और बिल्डर साथ में बनाएंगे नया शहर

MP News:प्रदेश में अब बड़े शहरों के पास मूलभूत सुविधाओं वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनने का रास्ता साफ हो गया। शहरों के आसपास किसान/समूह, डेवलपर सहमति से लैंड पुलिंग कर टाउनशिप बना सकेंगे। इसमें नोडल एजेंसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) मदद करेगा। टाउनशिप के दायरे में सरकारी भूमि आई तो प्रोजेक्ट की जमीन का 20% या अधिकतम 8 हेक्टेयर तक शासन डेवलपर को जमीन आवंटित करेगा। टाउनशिप में मानक से अधिक वनीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर निर्माण होने पर अतिरिक्त एफएआर मिलेगा।