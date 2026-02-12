एमपी में भी लागू हो रहा केंद्र सरकार का वंदे मातरम प्रोटोकॉल, सीएम मोहन ने की घोषणा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'आज जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमारे राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिसमें सभी 6 छंदों को पूर्ण सम्मान के साथ गाने और राष्ट्र गान से पहले बजाने का प्रावधान है तो मेरा हृदय गर्व से भर उठता है। ये न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति उस अनंत प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को प्रेरित किया।'