एमपी में भी लागू हो रहा केंद्र सरकार का वंदे मातरम प्रोटोकॉल, सीएम मोहन ने की घोषणा

Vande Mataram Protocol : केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हाल ही में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिसमें सभी 6 छंदों को पूरी तरह से सम्मान करने के साथ गाने और राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले बजाने का प्रावधान है। फैसले का स्वागत करते हुए सीएम मोहन ने कहा मध्य प्रदेश में भी इसे लागू कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'आज जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमारे राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' के लिए नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं, जिसमें सभी 6 छंदों को पूर्ण सम्मान के साथ गाने और राष्ट्र गान से पहले बजाने का प्रावधान है तो मेरा हृदय गर्व से भर उठता है। ये न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति उस अनंत प्रेम और बलिदान की याद दिलाता है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं को प्रेरित किया।'
सीएम ने आगे कहा कि, 'वन्दे मातरम' हमारे दिल की धड़कन है। हमारे रक्त की पुकार है। ये वो गीत है, जो हमें याद दिलाता है कि भारत माता की सेवा में हमारा जीवन समर्पित है। ये राष्ट्रगीत हमारी एकता का प्रतीक है। आइए, हम सब मिलकर इस पवित्र गीत के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत, वन्दे मातरम!'
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में इस निर्णय का त्वरित और पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। गौरतलब है कि नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में 'वंदे मातरम' के पूरे छह छंद गाना अनिवार्य होंगे। इसे सभी को खड़े होकर सम्मान देना होगा।
