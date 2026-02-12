काटे जाएंगे बिजली के ‘5 साल’ पुराने अस्थायी कनेक्शन, देंने होंगे 80 हजार रुपए !

MP News: भदभदा क्षेत्र की भावना परिसर के रहवासी इन दिनों बिजली कंपनी के एक नोटिस से परेशान हैं। भोपाल में उन्हें अब अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ेगा या फिर बिजली कनेक्शन के लिए 50 हजार से 80 हजार रुपए तक की राशि देनी होगी। नगर निगम के वार्ड 26 की इस कॉलोनी में बिल्डर ने बिजली कनेक्शन के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए, बल्कि लोगों को महंगी अस्थायी कनेक्शन वाली बिजली दिलवाई। अब अस्थायी कनेक्शन को पांच साल पूरे हो गए। बिजली कंपनी ने नियम के अनुसार, यहां कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की। उसके तहत नोटिस दिए।