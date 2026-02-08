होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग

Holi Special Train प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Holi Special Train: होली त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा सोगरिया(कोटा)-दानापुर के बीच होली स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। कोटा में रह रहे छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इस के चलने से मध्यप्रदेश के यात्रियों को भी बड़ा फायदा होगा। ये ट्रेन कुल दो-दो फेरे लगाएगी और पश्चिम मध्य रेल के सतना, मैहर आदि स्टेशनों से होकर गुजरेगी।
ट्रेन 09821 सोगरिया(कोटा) से 28 फरवरीव 7 मार्च (शनिवार) को रात 11.10 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में अगली सुबह मैहर 9.40 बजे, सतना 11 बजे ठहराव लेगी। इसके बाद यह रात 11.45 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 09822 दानापुर से 2 मार्च व 9 मार्च (सोमवार) को 1.15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सतना दोपहर 1.30 बजे, मैहर 1.55 बजे और रात 1.10 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी। 22 कोच की यह ट्रेन बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंऋशन, बऋसर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी।
गाड़ी संख्या 01704 गुरुवार 5 मार्च को सुबह 10:30 बजे भोपाल से चलकर रात 8:45 बजे रीवा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01703 उसी दिन रात 10:20 बजे रीवा से रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:05 बजे भोपाल पहुंचेगी। इस ट्रेन का ठहराव भी सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा में रहेगा।
रीवा–रानी कमलापति साप्ताहिक स्पेशल (01-01 ट्रिप) गाड़ी संख्या 02192 शनिवार 28 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे रीवा से रवाना होकर रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02191 उसी दिन रात 10:15 बजे रानी कमलापति से चलकर अगले दिन सुबह 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी।
रीवा–रानी कमलापति द्वि-साप्ताहिक स्पेशल (02-02 ट्रिप) गाड़ी संख्या 02186, 2 और 3 मार्च को दोपहर 12:30 बजे रीवा से प्रस्थान करेगी और रात 9:15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02185 रात 10:15 बजे रानी कमलापति से चलकर सुबह 7:30 बजे रीवा पहुंचेगी। इन दोनों ट्रेनों का ठहराव सतना, मैहर, कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, बीना और विदिशा स्टेशनों पर रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग