होली से पहले ‘स्पेशल ट्रेनों’ का हो गया ऐलान, चेक करें रूट और टाइमिंग

ट्रेन 09821 सोगरिया(कोटा) से 28 फरवरीव 7 मार्च (शनिवार) को रात 11.10 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन मार्ग में अगली सुबह मैहर 9.40 बजे, सतना 11 बजे ठहराव लेगी। इसके बाद यह रात 11.45 बजे दानापुर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन 09822 दानापुर से 2 मार्च व 9 मार्च (सोमवार) को 1.15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन सतना दोपहर 1.30 बजे, मैहर 1.55 बजे और रात 1.10 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी। 22 कोच की यह ट्रेन बारां, सालपुरा, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंऋशन, बऋसर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी।