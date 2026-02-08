दिमाग में कहां जमा है जानलेवा ‘खून का थक्का’, अब कुछ सेकंड में होगी जांच

MP News: मेडिकल साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रांति ला दी है। अब एआइ की मदद से दिमाग के भीतर होने वाली जानलेवा ब्लीडिंग (इंट्राक्रॉनियल हैमरेज) की पहचान पहले से कहीं अधिक सटीक तरीके से की जा सकेगी। हालिया शोध में वैज्ञानिकों ने ऐसा एआइ मॉडल विकसित किया है, जो ब्रेन हेमरेज के विभिन्न प्रकारों की पहचान लगभग 98 प्रतिशत सटीकता से कर सकता है। इसमें गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के मरीजों के क्लीनिकल डेटा का उपयोग किया गया है। इस तकनीक को जीएमसी और आइआइएसईआर के वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है।