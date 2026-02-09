मंच से ‘गाली’, अब इस विधायक ने अधिकारी को दी धमकी, बदजुबानी से नहीं संभल रहे भाजपा नेता

दरअसल मामला एमपी के डिंडौरी जनपद की रामगुड़ा ग्राम पंचायत का है। भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान किसी अधिकारी पर भड़कते हुए विधायक धुर्वे ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर कहा कि इसे भी टर्मिनेट करो, सालभर से मक्कारी कर रहा है। इसके बाद उन्होंने खुले मंच से अपशब्द कहते हुए और भला-बुरा कहा। धुर्वे 19 अगस्त 2025 को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कहा था कि कलेक्टर जनता के नौकर होते हैं। सीएम ने सेवा के लिए भेजा है और वे मुर्गा, बकरा खाएं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थोड़े दिन बाद कलेक्टर नेहा मारव्या का तबादला कर दिया गया था।