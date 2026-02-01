एमपी में टैक्स वसूली पर सख्ती, 25 फरवरी और 15 मार्च को बढ़ेगी बकायादारों की दिक्कत

Tax- मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले टैक्स वसूली पर सख्ती की जा रही है। हर हाल में लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने 15 फरवरी और 15 मार्च को टैक्स की वसूली के लिए शिविर लगाने को कहा है। ऐसे में इन दो तारीखों पर करदाताओं की दिक्कतें बढ़ना तय है। भौरी के सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान में बुधवार को विभागीय समीक्षा में प्रॉपर्टी टैक्स की शत प्रतिशत वसूली की बात कही गई।