BSNL का ‘No Network’ जोन बना MP! 56% गांवों में नेटवर्क नहीं, संसद में पेश हुए आंकड़े

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल मोबाइल यूजर्स की संख्या लगभग 7.98 करोड़ के पार पहुंच गई है। मार्केट शेयर में रिलायंस समूह के जियो का दबदबा बरकरार है। ट्राई के डाटा अनुसार, दिसंबर 2025 के आंकड़ों की मानें तो MP-CG में रिलायंस जियो (Jio) 4.02 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ नंबर 1 पर है। एयरटेल 1.65 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर। वोडाफोन-आईडिया 1.62 करोड़ यूजर्स के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, बीएसएनएल 69 लाख उपभोक्ताओं के साथ चौथे स्थान पर है।