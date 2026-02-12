बजट सत्र से पहले 3 मंत्रियों को बर्खास्त करें, पीसीसी चीफ ने CM को लिखा पत्र

Jitu Patwari wrote letter to cm give warning(photo:FB)
MP Politics: बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। यहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव को पत्र लिख कर तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में सरकार की नैतिकता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल के अभिभाषण से पहले कार्रवाई करने को कहा है।
तीन मंत्रियों को बर्खास्त करने के इस मांग पत्र में पीसीसी चीफ ने कहा है कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता की अनदेखी हो रही है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि, 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए 'आंकड़ों का आडंबर' पेश किया जाएगा। जबकि प्रदेश आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ से जूझ रहा है।
इस पत्र में जीतू पटवारी ने तीन मंत्रियों के संदर्भ में नैतिक जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन मामलों के बावजूद मंत्रियों का पद पर बने रहना सरकार की नैतिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मांग पत्र में लिखा है कि बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही इन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, ताकि जनभावनाओं का सम्मान रखा जा सके।
इस मांग पत्र में उन्होंने चेतावनी भी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि सरकार झूठ, अनैतिकता और देश की बेटियों और भारतीय सेना के अपमान का आरोपों पर मौन समर्थन करती है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग