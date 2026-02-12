संगीत नगरी में सजेगा सितारों का दरबार! अभिनेता पंकज त्रिपाठी होंगे सम्मानित

डीलिट यानी 'डॉक्टर ऑफ लिटरेचर' एक उच्च शैक्षणिक उपाधि है, जो साहित्य, कला, शिक्षा, समाज या फिर अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए दी जाती है। यह उपाधि दो तरह की होती है। इसमें एक शोध पर आधारित, तो दूसरी मानद (ऑनोरिस कॉजा), जो बिना औपचारिक शोध के सम्मान स्वरूप दी जाती है। विश्वविद्यालय यह सम्मान उन हस्तियों को प्रदान करता है, जिनका कार्य समाज और देश के लिए प्रेरणादायी माना जाता है।