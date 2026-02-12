सिर्फ कैरियर पकड़े, असली सरगना छूटे, कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस केस में जांच से सच्चाई गायब, पुलिस कर्मी लाइन अटैच

कोर्ट ने पाया कि ट्रक इंदौर से चला और चंडीगढ़ पहुंचना था, लेकिन माल भेजने और प्राप्त करने वाले ‘एपेक्स पर्पेट्रेटर्स’ (अपराध की जड़ में बैठे मुख्य सरगना) की कोई जांच नहीं की गई। न ट्रक मालिक की भूमिका की पड़ताल हुई, न मुख्य तस्करों तक पहुंचने का प्रयास। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि जब्त मादक पदार्थ ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। पुलिस ने बताया कि 17 जनवरी 2025 को सामग्री का निस्तारण कर दिया गया, जबकि 62 सैंपल बैग थाने से गायब पाए गए। कोर्ट ने इसे लापरवाही और संदिग्ध जांच का संकेत माना। हाईकोर्ट ने शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि उस समय पदस्थ रहे थाना प्रभारी व जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए और जांच पूर्ण होने तक उन्हें थाने का प्रभार न दिया जाए। तीन माह में शपथपत्र सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।