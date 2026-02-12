आज महाजमावड़ा! मंत्री के बेटे की शादी में पहुंचेंगे सिंधिया समेत कई VVIP गेस्ट

बता दें कि बुधवार को हल्दी रस्म की खुशियां मनाई गई। बेटे रिपुदमन की हल्दी की रस्म में मंत्री और उनकी पत्नी उन्हें आशीर्वाद देते दिखे। उनके साथ मस्ती की। खुशियों के इस कार्यक्रम की खुशियों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने इस पोस्ट में कार्यक्रम की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। वहीं पोस्ट में लिखा है कि विवाह मांगलिक उत्सव की गूंज और हल्दी की पीली आभा से आज हमारा आंगन चहक उठा है। उन्होंने आगे लिखा कि सुपुत्र रिपुदमन सिंह तोमर के दांपत्य जीवन की शुरूआत परम्पराओं के अनमोल रंगों के साथ हुई। हल्दी रस्म में सम्मिलित हुए परिजनों और शुभचिंतकों के स्नेह और आशीर्वाद से ये उत्सव और भी स्मरणीय बना।