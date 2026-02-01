मौत को छूकर टक्क से वापस आया युवक! आरपीएफ जवान ने ऐसे बचाई जान वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार पातालकोट एक्सप्रेस सिवनी से ग्वालियर पहुंची थी और ट्रेन काफी देरी से चल रही थी। देरी के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। लंबे इंतजार के बाद रात करीब 2:30 बजे ट्रेन के आगमन की घोषणा हुई। ट्रेन रुकते ही यात्री जल्दबाजी में चढ़ने लगे। इसी दौरान एक युवक चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते हुए संतुलन खो बैठा और प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन युवक करीब 20 फीट तक घिसटता चला गया।