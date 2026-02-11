हड्डियों की तस्करी का खुलासा: ट्रक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे

मामले की जांच में सामने आया कि हड्डियां सेवानगर स्थित वसीम खान के गोदाम से भरी गई थीं। गोदाम में हड्डियां पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। उसके अनुसार, शहर, देहात और जंगल में मृत मिले जानवरों की हड्डियां इकट्ठा कर गोदाम में लाई जाती थीं, जहां से उन्हें पाउडर बनाने के लिए भेजा जाता था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।