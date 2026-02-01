गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादी में डीजे पर नाचने को लेकर हुई थी मारपीट…गाँव में भारी फोर्स तैनात

गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरिजनपुर में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी झड़प में बदल गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल मुनीब चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम के साथ तनाव का माहौल बना हुआ है। एहतियातन पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश की जा रही है।