गहने खरीदने आई शातिर महिलाओं का कारनामा…सीसीटीवी फुटेज देख उड़े होश, व्यापारियों में दहशत

ज्वेलर्स योगेश ने बताया कि बेलीपार थाना के महातीर उपरा चौराहे पर उसकी श्याम ज्वेलर्स नाम से दुकान है। गुरुवार को पांच महिलाएं खरीदारी के लिए पहुंची। कान के टप्स, पायल और नाक की कील दिखाने को कहा। काफी देर तक देखने के बाद उन्होंने एक-एक गहने खरीदने का दिखावा किया। बाद में बिना गहने खरीदे वहां से चली गई।