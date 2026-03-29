काजल राघवानी संग थिरके पवन सिंह, ‘टच बडी’ लॉन्च पर फैंस हुए बेकाबू, झूम उठा गोरखपुर

काजल राघवानी के साथ नाचे पवन सिंह
Pawan Singh New Song: भोजपुरी के स्टार पवन सिंह ने गोरखपुर में अपना नया गाना 'टच बडी' लॉन्च किया। यह गाना 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली पैन इंडिया फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' का हिस्सा है। फिल्म में साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार अदिवि शेष और बॉलीवुड अभिनेत्री मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं। लॉन्च इवेंट में हजारों फैंस की भारी भीड़ जुट गई और पूरा माहौल उत्साह से भर गया।
इवेंट महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित हुआ। फैंस सुबह से ही वहां पहुंचने लगे थे। जब पवन सिंह मंच पर आए तो फैंस ने जोरदार तालियां बजाईं। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा। पवन सिंह ने फैंस का यह प्यार देखकर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि फैंस का इतना सपोर्ट उन्हें नई ऊर्जा देता है। मंच पर पवन सिंह ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी के साथ खूब डांस किया। दोनों ने मिलकर धमाल मचा दिया। पवन सिंह ने अपना पुराना हिट गाना 'सवार न गोर बाटू हो' भी गाया। इस पर फैंस ने जमकर तालियां बजाईं और साथ में गाने लगे। कुछ फैंस तो बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करने लगे। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें रोकने में काफी मेहनत करनी पड़ी।
कई सालों के बाद पवन सिंह और काजल राघवानी एक साथ मंच पर नजर आए। दोनों ने मिलकर परफॉर्मेंस दी, जो फैंस को बहुत पसंद आई। काजल राघवानी पिछले कई महीनों से खेसारी लाल यादव से जुड़े विवादों की वजह से चर्चा में हैं। लेकिन इवेंट में उन्होंने पवन सिंह के साथ अच्छा केमिस्ट्री दिखाया। फैंस ने दोनों की जोड़ी को खूब सराहा।
यह पवन सिंह के लिए खास मौका है, क्योंकि वे पहली बार किसी साउथ इंडस्ट्री की फिल्म में गाना गा रहे हैं। 'टच बडी' गाने को पवन सिंह और जोनिता गांधी ने मिलकर गाया है। गाने का संगीत भेम्स सेसीरोलियो ने तैयार किया है और बोल वायु श्रीवास्तव ने लिखे हैं। गाना हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट किया गया है। अदिवि शेष भी इवेंट में मौजूद थे। उन्होंने पवन सिंह की परफॉर्मेंस देखी और काफी प्रभावित नजर आए। पवन सिंह के फैंस का जोश देखकर लग रहा था कि यह गाना बहुत हिट होने वाला है। फैंस ने कहा कि पवन सिंह अब पूरे भारत में अपनी पहचान बना रहे हैं।
इवेंट में फैंस ने पवन सिंह को 'पावर स्टार' कहकर पुकारा। कई फैंस तो दूर-दूर से गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने मोबाइल पर वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर किए। पवन सिंह ने भी फैंस से बात की और उनका धन्यवाद किया। फिल्म 'डकैत एक प्रेम कथा' 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फैंस को उम्मीद है कि 'टच बडी' गाना चार्ट्स पर धमाल मचा देगा।
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