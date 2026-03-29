काजल राघवानी संग थिरके पवन सिंह, ‘टच बडी’ लॉन्च पर फैंस हुए बेकाबू, झूम उठा गोरखपुर

इवेंट महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित हुआ। फैंस सुबह से ही वहां पहुंचने लगे थे। जब पवन सिंह मंच पर आए तो फैंस ने जोरदार तालियां बजाईं। पूरा स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा। पवन सिंह ने फैंस का यह प्यार देखकर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि फैंस का इतना सपोर्ट उन्हें नई ऊर्जा देता है। मंच पर पवन सिंह ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी के साथ खूब डांस किया। दोनों ने मिलकर धमाल मचा दिया। पवन सिंह ने अपना पुराना हिट गाना 'सवार न गोर बाटू हो' भी गाया। इस पर फैंस ने जमकर तालियां बजाईं और साथ में गाने लगे। कुछ फैंस तो बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करने लगे। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें रोकने में काफी मेहनत करनी पड़ी।