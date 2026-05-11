BJP विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी रोडवेज बस से भिड़ी, 4 पुलिसकर्मी घायल, अफरा-तफरी मची

राजेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश की पंद्रहवीं, सोलहवीं तथा अठारहवीं विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर भी कार्य कर चुके हैं। त्रिपाठी ने 2007 में बाहुबली हरीशंकर तिवारी को हराया था, 2012 में दुबारा विजय मिली। चिल्लूपार से 15 वीं, 16 वीं विधानसभा के सदस्य बने। 2017 के चुनाव में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी से हार गए थे।