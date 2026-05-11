गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र को MBBS करने में लग गए 17 साल, क्या है वजह?

कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि AIIMS ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। संस्थान की तरफ से संचालित विभिन्न जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से दूर-दराज व वंचित आबादी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इन प्रयासों से न केवल समय पर उपचार सुनिश्चित हुआ बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सेवा-उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है। यह सेवाएं जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे उन्हें मूल्यवान स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उनके अपने ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है।