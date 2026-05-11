11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र को MBBS करने में लग गए 17 साल, क्या है वजह?

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज (Gorakhpur Medical College) में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्र को MBBS की डिग्री लेने में 17 साल लग गए। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं...

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

May 11, 2026

Up news, gorakhpur

BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर (Photo- Patrika)

BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के एक छात्र ने दाखिला लेने के 17 साल बाद आखिरकार MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली है। इस छात्र ने वर्ष 2009 बैच में एडमिशन लिया था और वर्ष 2026 में डिग्री पूरी की है। अब छात्र इसी कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में ही एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप करेगा। कई बार परीक्षा में फेल होने के बाद छात्र को गाइडलाइन के तहत मार्च महीने में अंतिम अवसर दिया गया था।

MBBS की डिग्री लेने में लगे 17 साल

मेडिकल कॉलेज में अप्रैल माह में परीक्षा कराई गई थी। रिजल्ट छात्र ने परीक्षा पास कर ली है, यह पूरा मामला पूरे कैंपस में चर्चा का विषय बना हुआ है। MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाला छात्र एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉ. नरेंद्र देव के अधीन ट्रेनिंग प्राप्त करेगा। डॉ. नरेंद्र देव ने कहा कि अब छात्र की क्षमता को देखते हुए उसे विभागीय कार्यों में शामिल किया जाएगा।

इंटर्नशिप के दौरान वह अन्य जूनियर छात्रों के साथ अस्पताल की विभिन्न जिम्मेदारियां निभाएगा। कॉलेज से जुड़े लोगों के अनुसार, छात्र अंतिम वर्ष में कई बार फेल हुआ, इसके बावजूद उसने पढ़ाई जारी रखी और पेपर देता रहा। आखिरकार वह पास हो गया। डॉ. नरेंद्र देव ने बताया कि अब छात्र डॉक्टर बनने की अंतिम प्रक्रिया पूरी करते हुए ट्रेनिंग करेगा।

एम्स की सेवा पहुंचेगी गांवों की ओर

एम्स गोरखपुर अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, जिसका मुख्य उद्वेश्य दूर दराज की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सामुदायिक और पारिवारिक चिकित्सा विभाग ने जिला स्वास्थ्य प्रशासन के साथ मिलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी खास और खोराबार ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की है।

क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दे रहा AIIMS

कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता ने बताया कि AIIMS ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। संस्थान की तरफ से संचालित विभिन्न जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से दूर-दराज व वंचित आबादी तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इन प्रयासों से न केवल समय पर उपचार सुनिश्चित हुआ बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सेवा-उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है। यह सेवाएं जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे उन्हें मूल्यवान स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उनके अपने ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है।

ये भी पढ़ें

कुशीनगर में एक बार फिर पाकिस्तानी कनेक्शन मिलने से हंगामा…मदरसा प्रबंधक समेत दो लोग उठाए गए
कुशीनगर
Up news, kushinagar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 May 2026 06:11 pm

Published on:

11 May 2026 05:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र को MBBS करने में लग गए 17 साल, क्या है वजह?

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी, वाट्सएप स्टेट्स पर लिखा- वो धोखेबाज है, कईयों को बर्बाद करेगी

suicide
गोरखपुर

गोरखपुर में अचानक बढ़ी राजनीतिक हलचल, क्यों फूंका गया अखिलेश यादव का पुतला? कुर्मी समाज भी भड़का

BJP protests against SP
गोरखपुर

गोरखपुर में एक भगौने के लिए भाई ने जला दी ‘भाई’ की चिता, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

Gorakhpur crime news, Sahjanwa Murder Case
गोरखपुर

गोरखपुर में शादी समारोह में युवक की चाकू घोंप कर हत्या, खाने में लेगपीस को लेकर हुआ था बवाल

Up news, gorakhour
गोरखपुर

सनकी आशिक का हाफ एनकाउंटर: पुलिस ने पैर में मारी गोली, आरोपी ने चाकू मारकर की थी प्रेमिका की हत्या

police encounter
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.