सनकी आशिक का हाफ एनकाउंटर: पुलिस ने पैर में मारी गोली, आरोपी ने चाकू मारकर की थी प्रेमिका की हत्या

6 मई की सुबह छावनी रेलवे स्टेशन से कूड़ाघाट जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिला था। महिला के पेट और गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए थे। SP सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की। जांच में महिला की पहचान महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मोतीचंद की पत्नी बर्फी देवी के रूप में हुई। महिला का शव मिलने की सूचना पर पहुंचे उसके भाई भुलई चौहान ने राजधारी यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।