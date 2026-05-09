9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सनकी आशिक का हाफ एनकाउंटर: पुलिस ने पैर में मारी गोली, आरोपी ने चाकू मारकर की थी प्रेमिका की हत्या

हत्यारोपी राजधारी ने बताया कि गोरखपुर में काम करने के दौरान उसकी पहचान बर्फी देवी से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। बर्फी की नजदीकी किसी दूसरे व्यक्ति से हो गई थी इसी बात को लेकर हुए विवाद में उसने हत्या कर दी।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

May 09, 2026

police encounter

प्रेमिका की हत्या करने वाले का हाफ एनकाउंटर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

गोरखपुर में शनिवार को पुलिस ने प्रेमिका की हत्या करके फरार चल रहे बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और उसकी प्रेमिका के मंगलसूत्र का लॉकेट भी बरामद हुआ है। युवक की पहचान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बोधरवा मैनागढ़ निवासी राजधारी यादव के रूप में हुई है। वह गोरखपुर के हुमायूंपुर इलाके में स्थित एक पापड़ फैक्ट्री में काम करता था।

क्या है पूरा मामला?

6 मई की सुबह छावनी रेलवे स्टेशन से कूड़ाघाट जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिला था। महिला के पेट और गले पर धारदार हथियार के गहरे निशान पाए गए थे। SP सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की। जांच में महिला की पहचान महराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मोतीचंद की पत्नी बर्फी देवी के रूप में हुई। महिला का शव मिलने की सूचना पर पहुंचे उसके भाई भुलई चौहान ने राजधारी यादव पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी।

हत्यारोपी की लोकेशन मिलते ही पुलिस ने घेरा

एसपी के मुताबिक, शनिवार भोर में आरोपी की लोकेशन छावनी स्टेशन के पास मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे घेरे में ले लिया, पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के दाएं पैर में लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, कीपैड मोबाइल, स्मार्ट फोन और मृतका के मंगलसूत्र का लॉकेट बरामद किया है।

प्रेमिका की दूसरे से नजदीकी बढ़ने का शक

पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि गोरखपुर में काम करने के दौरान उसकी पहचान बर्फी देवी से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। इसी बीच उसे शक हुआ कि उसकी नजदीकी दूसरे से भी है। इसी बात से गुस्साए आरोपी ने चाकू से हमला करके बर्फी देवी की हत्या कर दी और शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया।

ये भी पढ़ें

मिल गया भाजपा विधायक का लापता भतीजा, अब पुलिस पूछेगी गायब होने की वजह
बरेली
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 May 2026 03:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सनकी आशिक का हाफ एनकाउंटर: पुलिस ने पैर में मारी गोली, आरोपी ने चाकू मारकर की थी प्रेमिका की हत्या

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भीषण दुर्घटना में शवों का हाल देख कांपी रूह…एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

gorakhpur accident
गोरखपुर

आप भी यूज करते हैं UPI तो हो जाएं सावधान! फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर शातिरों ने कारोबारी को लगाया ₹24 करोड़ का चूना

upI
गोरखपुर

लूट का यह तरीका देख पुलिस भी रह गईं सन्न, गिरफ्तार लुटेरों ने बताया हैरान करने वाला कारनामा

Up news, gorakhpur news
गोरखपुर

मासूम सूरत और खतरनाक मंसूबे…संदिग्ध आतंकी कृष्णा मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद गोरखपुर में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी की परीक्षा: गलत प्रश्न पत्र खुलने से परीक्षा रद्द होगी, नई तारीख की घोषणा

प्रतीकात्मक फोटो सोर्स- मेटा एआई
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.