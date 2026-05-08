भीषण दुर्घटना में शवों का हाल देख कांपी रूह…एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के कोठा निवासी शिवम त्रिपाठी पुत्र अरविंद त्रिपाठी के बहन की बुधवार को शादी थी। इसमें बड़हलगंज के कोल्हुआ टाडा निवासी विजय नारायण, उन्नति तिवारी पुत्री संजय तिवारी, नर्मदा पत्नी प्रेम सागर, साधना पत्नी नित्यानंद तिवारी भी गए थे। गुरुवार की रात सभी लोग बोलेरो से घर जा रहे थे। इन लोगों को छोड़ने के लिए गगहा के कोठा निवासी शशांक पांडेय और शिवम त्रिपाठी भी जा रहे थे। बोलेरो को कोठा निवासी अनिल त्रिपाठी चला रहे थे। रास्ते में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।