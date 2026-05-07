गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी की परीक्षा: गलत प्रश्न पत्र खुलने से परीक्षा रद्द होगी, नई तारीख की घोषणा

Wrong bundle of BA LLB question paper uncovered at Gorakhpur University: गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी के दसवें सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें गलत पेपर खुलने पर परीक्षा निरस्त कर दी गई। इसकी जानकारी तब हुई जब प्रश्न पत्र छात्रों के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि बीए-एलएलबी कोड-762 का पेपर उन्हें मिला है, जबकि इसकी परीक्षा 11 मई को निश्चित है। छात्रों ने इसकी शिकायत कक्ष निरीक्षक से की। इसके बाद आनन-फानन सभी प्रश्न पत्रों को वापस लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई। गलत पेपर खुलने की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्होंने बुधवार की सेकंड मीटिंग में होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया।‌ इस संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि जल्द नई तारीख की घोषणा होगी। मामले की जांच भी कराई जा रही है।